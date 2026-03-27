Chasse aux œufs à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Chasse aux œufs à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs à Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux œufs à Blénod cette année, la chasse aux œufs fête ses 10 ans !
Venez célébrer cet anniversaire le samedi 4 avril, au Centre Michel Bertelle !
Au programme
– Grande chasse aux œufs
– De nombreuses animations pour petits et grands
– Un moment convivial à partager en famille
Inscriptions jusqu’au 3 avril sur www.blenod.fr ou directement en mairie
Réservée aux enfants scolarisés en maternelle et élémentaire à Blénod, aux Bellédoniens scolarisés à l’extérieur, ou non-scolarisés et assez grands pour chasser, accompagnés obligatoirement d’un parentEnfants
0 .
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00
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English :
Egg hunt in Blénod: this year, the egg hunt celebrates its 10th anniversary!
Come and celebrate on Saturday, April 4, at the Centre Michel Bertelle!
On the program:
– Big egg hunt
– Lots of entertainment for young and old
– A convivial moment to share with the whole family
Registration until April 3 on www.blenod.fr or directly at the town hall
Reserved for children attending kindergarten and elementary school in Blénod, Belledonians attending school outside Blénod, or those not attending school and old enough to hunt, accompanied by a parent
L’événement Chasse aux œufs à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON
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