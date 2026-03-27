Chasse aux œufs à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Chasse aux œufs à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs à Blénod cette année, la chasse aux œufs fête ses 10 ans !

Venez célébrer cet anniversaire le samedi 4 avril, au Centre Michel Bertelle !

Au programme

– Grande chasse aux œufs

– De nombreuses animations pour petits et grands

– Un moment convivial à partager en famille

Inscriptions jusqu’au 3 avril sur www.blenod.fr ou directement en mairie

Réservée aux enfants scolarisés en maternelle et élémentaire à Blénod, aux Bellédoniens scolarisés à l’extérieur, ou non-scolarisés et assez grands pour chasser, accompagnés obligatoirement d’un parentEnfants

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Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

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English :

Egg hunt in Blénod: this year, the egg hunt celebrates its 10th anniversary!

Come and celebrate on Saturday, April 4, at the Centre Michel Bertelle!

On the program:

– Big egg hunt

– Lots of entertainment for young and old

– A convivial moment to share with the whole family

Registration until April 3 on www.blenod.fr or directly at the town hall

Reserved for children attending kindergarten and elementary school in Blénod, Belledonians attending school outside Blénod, or those not attending school and old enough to hunt, accompanied by a parent

L’événement Chasse aux œufs à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON