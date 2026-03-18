CHASSE AUX ŒUFS À BOUCONNE L’AVENTURE EN FAMILLE ! BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save

CHASSE AUX ŒUFS À BOUCONNE L’AVENTURE EN FAMILLE !

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 123 Chemin du Râtelier Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Oubliez la simple quête de chocolat… le lundi 6 avril, la Base de loisirs de Bouconne se transforme en un immense terrain de jeu pour vos petits explorateurs !

Venez fêter le printemps au grand air avec deux parcours ludiques, sans stress et 100% plaisir

LE RALLYE PHOTO (Maternelles PS/MS) Un plan, des images cachées et de douces énigmes… Le défi parfait pour les yeux de lynx !

L’AVENTURE D’ORIENTATION (GS au Collège) À l’orée de la forêt, il faudra débusquer les balises et faire preuve de logique pour décrocher le trésor.

La récompense ? Une surprise chocolatée gourmande attend tous nos aventuriers à l’arrivée !

Inscription obligatoire. La présence d’un adulte accompagnant est obligatoire. Les enfants seront sous la responsabilité de leur accompagnant majeur.

Horaires 3 créneaux d’une heure entre 10h00 et 13h00. 0 .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 123 Chemin du Râtelier Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr

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English :

Forget the simple quest for chocolate… on Monday, April 6, the Base de loisirs de Bouconne is transformed into a huge playground for your little explorers!

L’événement CHASSE AUX ŒUFS À BOUCONNE L’AVENTURE EN FAMILLE ! Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE