Chasse aux oeufs à Bridiers

Site Médiéval de Bridiers La Souterraine Creuse

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Chasse aux oeufs au pied de la tour de Bridiers, côté cour et côté jardin !

Participation reversée au soutien d’une association sostranienne.

Inscription à partir de 10h45. Début de l’animation à 11h.

(Animation reportée en cas de mauvais temps) .

Site Médiéval de Bridiers La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80

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English :

L’événement Chasse aux oeufs à Bridiers La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien