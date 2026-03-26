Chasse aux oeufs à Bridiers La Souterraine
Chasse aux oeufs à Bridiers La Souterraine samedi 28 mars 2026.
Chasse aux oeufs à Bridiers
Site Médiéval de Bridiers La Souterraine Creuse
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Chasse aux oeufs au pied de la tour de Bridiers, côté cour et côté jardin !
Participation reversée au soutien d’une association sostranienne.
Inscription à partir de 10h45. Début de l’animation à 11h.
(Animation reportée en cas de mauvais temps) .
Site Médiéval de Bridiers La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80
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English :
L’événement Chasse aux oeufs à Bridiers La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien
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