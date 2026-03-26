Chasse aux oeufs à Bridiers La Souterraine

Chasse aux oeufs à Bridiers Site Médiéval de Bridiers La Souterraine 2026-03-28

Chasse aux oeufs à Bridiers La Souterraine samedi 28 mars 2026.

Chasse aux oeufs à Bridiers

Site Médiéval de Bridiers La Souterraine Creuse

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Chasse aux oeufs au pied de la tour de Bridiers, côté cour et côté jardin !
Participation reversée au soutien d’une association sostranienne.
Inscription à partir de 10h45. Début de l’animation à 11h.

(Animation reportée en cas de mauvais temps)   .

Site Médiéval de Bridiers La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80 

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English :

L’événement Chasse aux oeufs à Bridiers La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien

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