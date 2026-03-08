Chasse aux oeufs à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy
Chasse aux oeufs à Bucey lès Gy
Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
De 15h à 17h, rendez-vous à l’ancienne école maternelle pour un moment convivial et plein de surprises une chasse aux œufs, un atelier manuel et un goûter. Une belle animation ouverte à tous. Inscription obligatoire avant le dimanche 22 mars. Gratuit pour les adhérents de l’association Les Z’Animations et 5 € pour les non-adhérents (année 2026). .
Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30 leszanimations@gmail.com
