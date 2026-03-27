Chasse aux œufs à Champey-sur-Moselle Local de l’ACLA Champey-sur-Moselle

Chasse aux œufs à Champey-sur-Moselle

Local de l’ACLA 2 rue de l’Eglise Champey-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Association Champey Loisirs Animation déclare la Chasseaux œufs ouverte !

Les petits… mais aussi les grands enfants sont invités à partir à la recherche des œufs cachés. Et bien sûr, il y aura du chocolat à partager !

A l’issue de la chasse, le moment se prolonge avec un pot de l’amitié !

Ouvert à toutes et tous, sans inscription

Un joli moment à partager en famille et entre habitantsTout public

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Local de l’ACLA 2 rue de l’Eglise Champey-sur-Moselle 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est acla.champey@gmail.com

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English :

Association Champey Loisirs Animation declares the Chasseaux ?ufs open!

Young and old alike are invited to go in search of hidden eggs. And of course, there’ll be chocolate to share!

At the end of the hunt, the fun continues with a friendly drink!

Open to all, no registration required

A lovely moment to share with family and friends!

L’événement Chasse aux œufs à Champey-sur-Moselle Champey-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON