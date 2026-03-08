Chasse aux oeufs à Charcenne Charcenne
Chasse aux oeufs à Charcenne Charcenne samedi 4 avril 2026.
Charcenne Haute-Saône
Tarif : – – 2.5 EUR
Début : 2026-04-04
Venez profiter de la deuxième édition de la chasse aux œufs organisée par le foyer rural de Charcenne ! Rendez-vous au parc de Charcenne de 10h à 12h pour un moment ludique et gourmand. Cette animation est réservée aux enfants de 0 à 15 ans, avec 30 enfants maximum. Inscription obligatoire avant le 1er avril. .
Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 70 18 49
