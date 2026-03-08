Chasse aux oeufs à Charcenne

Charcenne Haute-Saône

Tarif : – – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez profiter de la deuxième édition de la chasse aux œufs organisée par le foyer rural de Charcenne ! Rendez-vous au parc de Charcenne de 10h à 12h pour un moment ludique et gourmand. Cette animation est réservée aux enfants de 0 à 15 ans, avec 30 enfants maximum. Inscription obligatoire avant le 1er avril. .

Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 70 18 49

