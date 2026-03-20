Chasse aux oeufs à Chauray Jardins de la mairie Chauray
Chasse aux oeufs à Chauray Jardins de la mairie Chauray dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs à Chauray
Jardins de la mairie 12 Place de l’église Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Ce dimanche 29 mars, l’association Les 4C organise une chasse aux œufs de 10h à 12h. Événement réservé aux enfants de 3 à 10 ans (sous la responsabilité des parents). Tombola 2 € pour gagner un œuf en chocolat d’une valeur de 45,90 €.
Inscription obligatoire sur HelloAsso .
Jardins de la mairie 12 Place de l’église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux oeufs à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin