Chasse aux oeufs à Chauray Jardins de la mairie Chauray

Chasse aux oeufs à Chauray

Jardins de la mairie 12 Place de l’église Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Ce dimanche 29 mars, l’association Les 4C organise une chasse aux œufs de 10h à 12h. Événement réservé aux enfants de 3 à 10 ans (sous la responsabilité des parents). Tombola 2 € pour gagner un œuf en chocolat d’une valeur de 45,90 €.

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Jardins de la mairie 12 Place de l’église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Chasse aux oeufs à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin