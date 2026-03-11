Chasse aux oeufs à Coubon

Place de la Mairie Coubon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les petits explorateurs partent à la recherche d’œufs cachés et récoltent des surprises à Coubon ! Ambiance festive pour tous.

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Place de la Mairie Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 67 38 86

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English :

Little explorers go in search of hidden eggs and collect surprises in Coubon! Festive atmosphere for all.

L’événement Chasse aux oeufs à Coubon Coubon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay