Chasse aux oeufs à Dienville

Plage Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Petits et grands, venez passer un moment convivial en compagnie de l’association Festivités Lac Amance avec la traditionnelle chasse aux oeufs ! Dédiée aux enfants, ils partiront à la recherche des oeufs au départ de la grange, située au niveau de la plage de Dienville.

Les plus grands pourront se restaurer à la mini buvette qui sera sur place avec des crêpes !

Un moment convivial à ne pas manquer. .

Plage Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

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English :

L’événement Chasse aux oeufs à Dienville Dienville a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne