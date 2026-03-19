Chasse aux oeufs à Dienville Dienville
Chasse aux oeufs à Dienville Dienville samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Dienville
Plage Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Petits et grands, venez passer un moment convivial en compagnie de l’association Festivités Lac Amance avec la traditionnelle chasse aux oeufs ! Dédiée aux enfants, ils partiront à la recherche des oeufs au départ de la grange, située au niveau de la plage de Dienville.
Les plus grands pourront se restaurer à la mini buvette qui sera sur place avec des crêpes !
Un moment convivial à ne pas manquer. .
Plage Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com
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English :
L’événement Chasse aux oeufs à Dienville Dienville a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne