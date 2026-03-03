Chasse aux oeufs à Eguzon Éguzon-Chantôme
Chasse aux oeufs à Eguzon Éguzon-Chantôme samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Eguzon
2 route de la Gare Éguzon-Chantôme Indre
Début : Samedi 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
APE Part’ Age Ton Pep’s organise une chasse aux oeufs
À l’occasion des fêtes de Pâques, l’APE Part’Âge Ton Pep’s invite tous les enfants et leurs familles à participer à une joyeuse chasse aux œufs pleine de surprises et de gourmandises !
Petits et grands partiront à la recherche des œufs cachés dans une ambiance conviviale et festive. De nombreux chocolats et petites surprises attendent les participants.
Venez partager un moment chaleureux en famille et entre amis ! .
2 route de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 16 42 88 apepartagetonpeps@gmail.com
