Chasse aux oeufs à Eguzon Éguzon-Chantôme

Chasse aux oeufs à Eguzon

2 route de la Gare Éguzon-Chantôme Indre

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

APE Part’ Age Ton Pep’s organise une chasse aux oeufs

À l’occasion des fêtes de Pâques, l’APE Part’Âge Ton Pep’s invite tous les enfants et leurs familles à participer à une joyeuse chasse aux œufs pleine de surprises et de gourmandises !

Petits et grands partiront à la recherche des œufs cachés dans une ambiance conviviale et festive. De nombreux chocolats et petites surprises attendent les participants.

Venez partager un moment chaleureux en famille et entre amis ! .

2 route de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 16 42 88 apepartagetonpeps@gmail.com

