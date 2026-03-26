Chasse aux œufs à Equemauville Équemauville
Chasse aux œufs à Equemauville Équemauville dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs à Equemauville
Place de l’Amitié Équemauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
2ème Chasse aux œufs organisée par le Comité des fêtes d’Équemauville !
Pars à la recherche des œufs en chocolat !
Cette activité festive est offerte par le Comité des Fêtes pour le Bonheur des Enfants.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents tout le long de l’activité.
Rendez-vous Place de l’Amitié de 11h à 12h
Gratuit sur inscription .
Place de l’Amitié Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 45 26 02 47 comitefetesequemauville@gmail.com
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English : Chasse aux œufs à Equemauville
2nd Egg Hunt organised by the Comité des fêtes d’Équemauville!
L’événement Chasse aux œufs à Equemauville Équemauville a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Honfleur-Beuzeville
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