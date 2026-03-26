Chasse aux œufs à Equemauville

Place de l’Amitié Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

2ème Chasse aux œufs organisée par le Comité des fêtes d’Équemauville !

Pars à la recherche des œufs en chocolat !

Cette activité festive est offerte par le Comité des Fêtes pour le Bonheur des Enfants.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents tout le long de l’activité.

Rendez-vous Place de l’Amitié de 11h à 12h

Gratuit sur inscription .

Place de l’Amitié Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 45 26 02 47 comitefetesequemauville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux œufs à Equemauville

2nd Egg Hunt organised by the Comité des fêtes d’Équemauville!

L’événement Chasse aux œufs à Equemauville Équemauville a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Honfleur-Beuzeville