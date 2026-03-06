Chasse aux œufs à Espaly Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel

Chasse aux œufs à Espaly

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 10:40:00

2026-04-01

À l’approche de Pâques, la médiathèque d’Espaly-Saint-Marcel propose une joyeuse chasse aux œufs pour les enfants de 4 à 6 ans. Histoires, défis et jeu de piste rythmeront ce moment ludique et gourmand à partager à la médiathèque. Inscription conseillée.

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60

In the run-up to Easter, the Espaly-Saint-Marcel media library is offering a joyful egg hunt for children aged 4 to 6. Stories, challenges and a treasure hunt will punctuate this fun and tasty moment to be shared at the mediatheque. Registration recommended.

