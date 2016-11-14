Chasse aux Oeufs à Fermily Fermily Perrières

Chasse aux Oeufs à Fermily

Fermily 3 Chemin de Couliboeuf Perrières Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Une grande chasse aux œufs est organisée le lundi 6 avril chez Fermily, soyez les bienvenus !

Préparez vos petits explorateurs pour une journée gourmande, festive et pleine de surprises !

Les enfants partiront à la recherche des œufs cachés… et repartiront avec une délicieuse surprise chocolatée.

Une grande chasse aux œufs est organisée le lundi 6 avril chez Fermily, soyez les bienvenus !

Préparez vos petits explorateurs pour une journée gourmande, festive et pleine de surprises !

Les enfants partiront à la recherche des œufs cachés… et repartiront avec une délicieuse surprise chocolatée

Activité pour les enfants de 2 à 8 ans Trois départs dans la journée

• 11h/ 14h/ 16h

Sur réservation (places limitées) .

Fermily 3 Chemin de Couliboeuf Perrières 14170 Calvados Normandie +33 2 55 99 54 13

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English : Chasse aux Oeufs à Fermily

A big egg hunt is being organised on Monday 6 April at Fermily, so don’t miss out!

Get your little explorers ready for a delicious, festive day full of surprises!

Children will go in search of hidden eggs… and leave with a delicious chocolate surprise.

L’événement Chasse aux Oeufs à Fermily Perrières a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Falaise Suisse Normande