Chasse aux Oeufs à Fermily Fermily Perrières
Chasse aux Oeufs à Fermily Fermily Perrières lundi 6 avril 2026.
Chasse aux Oeufs à Fermily
Fermily 3 Chemin de Couliboeuf Perrières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Une grande chasse aux œufs est organisée le lundi 6 avril chez Fermily, soyez les bienvenus !
Préparez vos petits explorateurs pour une journée gourmande, festive et pleine de surprises !
Les enfants partiront à la recherche des œufs cachés… et repartiront avec une délicieuse surprise chocolatée.
Une grande chasse aux œufs est organisée le lundi 6 avril chez Fermily, soyez les bienvenus !
Préparez vos petits explorateurs pour une journée gourmande, festive et pleine de surprises !
Les enfants partiront à la recherche des œufs cachés… et repartiront avec une délicieuse surprise chocolatée
Activité pour les enfants de 2 à 8 ans Trois départs dans la journée
• 11h/ 14h/ 16h
Sur réservation (places limitées) .
Fermily 3 Chemin de Couliboeuf Perrières 14170 Calvados Normandie +33 2 55 99 54 13
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English : Chasse aux Oeufs à Fermily
A big egg hunt is being organised on Monday 6 April at Fermily, so don’t miss out!
Get your little explorers ready for a delicious, festive day full of surprises!
Children will go in search of hidden eggs… and leave with a delicious chocolate surprise.
L’événement Chasse aux Oeufs à Fermily Perrières a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Falaise Suisse Normande