Chasse aux Oeufs à Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat
Chasse aux Oeufs à Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat mardi 7 avril 2026.
Chasse aux Oeufs à Feytiat
Rue Frédéric Legrand Parc de la Mairie de Feytiat Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Venez célébrer Pâques avec la chasse aux œufs organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat. L’animation est ouverte aux enfants jusqu’à 7 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Renseignements par téléphone (en lien). .
Rue Frédéric Legrand Parc de la Mairie de Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 cmj@ville-feytiat.fr
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English : Chasse aux Oeufs à Feytiat
L’événement Chasse aux Oeufs à Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Limoges Métropole
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