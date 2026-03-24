Chasse aux Oeufs à Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Chasse aux Oeufs à Feytiat

Rue Frédéric Legrand Parc de la Mairie de Feytiat Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Venez célébrer Pâques avec la chasse aux œufs organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat. L’animation est ouverte aux enfants jusqu’à 7 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

Renseignements par téléphone (en lien). .

Rue Frédéric Legrand Parc de la Mairie de Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 cmj@ville-feytiat.fr

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English : Chasse aux Oeufs à Feytiat

L’événement Chasse aux Oeufs à Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Limoges Métropole