Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Halle de Fontanes du Causse Cœur de Causse

Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Halle de Fontanes du Causse Cœur de Causse

Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Halle de Fontanes du Causse Cœur de Causse lundi 6 avril 2026.

Lieu : Halle de Fontanes du Causse

Adresse : Fontanes du Causse

Ville : 46240 Cœur de Causse

Département : Lot

Début : 2026-04-06T14:30:00

Fin : 2026-04-06T17:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Cœur de Causse

Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse

Halle de Fontanes du Causse Fontanes du Causse Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :
2026-04-06

L'association la Caussenarde organise un après-midi familial pour Pâques !

L'association la Caussenarde organise un après-midi familial pour Pâques !

  .

Halle de Fontanes du Causse Fontanes du Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie   chantal.mejecaze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L'association la Caussenarde is organizing a family afternoon for Easter!

L’événement Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Labastide-Murat

À voir aussi à Cœur de Causse (Lot)