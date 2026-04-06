Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Halle de Fontanes du Causse Cœur de Causse

Cœur de Causse

Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse

Halle de Fontanes du Causse Fontanes du Causse Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

L'association la Caussenarde organise un après-midi familial pour Pâques !

L'association la Caussenarde organise un après-midi familial pour Pâques !

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Halle de Fontanes du Causse Fontanes du Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie chantal.mejecaze@gmail.com

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English :

L'association la Caussenarde is organizing a family afternoon for Easter!

L’événement Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Labastide-Murat