Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Halle de Fontanes du Causse Cœur de Causse
Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Halle de Fontanes du Causse Cœur de Causse lundi 6 avril 2026.
Cœur de Causse
Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse
Halle de Fontanes du Causse Fontanes du Causse Cœur de Causse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
L'association la Caussenarde organise un après-midi familial pour Pâques !
L'association la Caussenarde organise un après-midi familial pour Pâques !
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Halle de Fontanes du Causse Fontanes du Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie chantal.mejecaze@gmail.com
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English :
L'association la Caussenarde is organizing a family afternoon for Easter!
L’événement Chasse aux oeufs à Fontanes du Causse Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Labastide-Murat