Chasse aux oeufs à Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dynamiques Monts de Gy organise une chasse aux oeufs à partir de 14h30, dans les jardins privés du chateau de la Famille de Buchet (chemin de Bellevue). Animation gratuite de 1 à 10 ans. Inscriptions limitées aux enfants des Monts de Gy. Buvette sur place .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02 dynamiquesmontsdegy@gmail.com

