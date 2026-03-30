Chasse aux oeufs à Herimoncourt Mairie d’Hérimoncourt Hérimoncourt
Chasse aux oeufs à Herimoncourt Mairie d’Hérimoncourt Hérimoncourt mercredi 1 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Herimoncourt
Mairie d’Hérimoncourt 3 Rue Pierre PEUGEOT Hérimoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
La chasse aux œufs revient à Hérimoncourt.
Rendez-vous le mercredi 1er avril 2026 de 14h à 16h pour un après-midi festif et familial.
Important les enfants ne faisant pas partie des Francas restent sous la responsabilité de leurs parents.
Renseignements 07 86 11 85 90. .
Mairie d’Hérimoncourt 3 Rue Pierre PEUGEOT Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 62 34 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs à Herimoncourt
L’événement Chasse aux oeufs à Herimoncourt Hérimoncourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD