Chasse aux oeufs à Herimoncourt Mairie d’Hérimoncourt Hérimoncourt

Chasse aux oeufs à Herimoncourt

Mairie d’Hérimoncourt 3 Rue Pierre PEUGEOT Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

La chasse aux œufs revient à Hérimoncourt.

Rendez-vous le mercredi 1er avril 2026 de 14h à 16h pour un après-midi festif et familial.

Important les enfants ne faisant pas partie des Francas restent sous la responsabilité de leurs parents.

Renseignements 07 86 11 85 90. .

Mairie d’Hérimoncourt 3 Rue Pierre PEUGEOT Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 62 34 97

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English : Chasse aux oeufs à Herimoncourt

L’événement Chasse aux oeufs à Herimoncourt Hérimoncourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD