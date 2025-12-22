Chasse aux oeufs à Honfleur Jetée Ouest Honfleur
Chasse aux oeufs à Honfleur Jetée Ouest Honfleur dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Honfleur
Jetée Ouest Jardin public Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
La Ville de Honfleur vous propose sa traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques !
La Ville de Honfleur vous propose sa traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques !
Les enfants de 3 à 10 ans sont invités à venir avec un petit panier ou un contenant pour récolter les œufs qui seront dissimulés un peu partout au Jardin public.
Pas d’inscription nécessaire
Organisé par le service éducation de la ville de Honfleur .
Jetée Ouest Jardin public Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00
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English : Chasse aux oeufs à Honfleur
The town of Honfleur is organising its traditional Easter egg hunt!
L’événement Chasse aux oeufs à Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Honfleur-Beuzeville
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