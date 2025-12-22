Chasse aux oeufs à Honfleur Jetée Ouest Honfleur

Chasse aux oeufs à Honfleur

Jetée Ouest Jardin public Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

La Ville de Honfleur vous propose sa traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques !

La Ville de Honfleur vous propose sa traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques !

Les enfants de 3 à 10 ans sont invités à venir avec un petit panier ou un contenant pour récolter les œufs qui seront dissimulés un peu partout au Jardin public.

Pas d’inscription nécessaire

Organisé par le service éducation de la ville de Honfleur .

Jetée Ouest Jardin public Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs à Honfleur

The town of Honfleur is organising its traditional Easter egg hunt!

L’événement Chasse aux oeufs à Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Honfleur-Beuzeville