Chasse aux oeufs à Isle Parc des Bayles Isle
Chasse aux oeufs à Isle Parc des Bayles Isle dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs à Isle
Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
À l’occasion du grand marché aux plantes, les enfants pourront participer, au cours de l’après-midi, à une chasses aux œufs pour célébrer le festivités de Pâques.
Il y aura également une animation pour décorer des oeufs.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Chasse aux oeufs à Isle
L’événement Chasse aux oeufs à Isle Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole
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