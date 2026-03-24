Chasse aux oeufs à Isle Parc des Bayles Isle

Chasse aux oeufs à Isle

Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

À l’occasion du grand marché aux plantes, les enfants pourront participer, au cours de l’après-midi, à une chasses aux œufs pour célébrer le festivités de Pâques.

Il y aura également une animation pour décorer des oeufs.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parc des Bayles 179 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Chasse aux oeufs à Isle

L’événement Chasse aux oeufs à Isle Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole