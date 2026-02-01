Chasse aux oeufs à La Barben Route des Feissiniers La Barben

Chasse aux oeufs à La Barben

Dimanche 5 avril 2026 de 9h30 à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Ca te dit une chasse aux œufs ?

Aidé de notre mascotte Benny Rabbit, inspecte le parc des Cèdres pour trouver tous les oeufs en chocolat. N’oublie pas ton panier !Familles

Tente de trouver l’oeuf d’or pour un maxi chocolat.

Buvette sur place et stand de maquillage. .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 51 00 29 comitefetes.labarben@gmail.com

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English :

Fancy an egg hunt?

With the help of our mascot Benny Rabbit, inspect the Parc des Cèdres to find all the chocolate eggs. Don’t forget your basket!

L’événement Chasse aux oeufs à La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes