Chasse aux oeufs à la boutique Seizeshopping Boutique Seizeshopping Pont-Salomon
Chasse aux oeufs à la boutique Seizeshopping Boutique Seizeshopping Pont-Salomon samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la boutique Seizeshopping
Boutique Seizeshopping 14 rue de la mairie Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Une chasse aux œufs magique pour les enfants arrive dans votre boutique SeizeShopping !
Pour les enfants jusqu’à 7 ans. Place très limitées, inscription obligatoire par message privé.
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Boutique Seizeshopping 14 rue de la mairie Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes opauliat@yahoo.fr
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English :
A magical egg hunt for kids is coming to your SeizeShopping store!
For children up to 7 years old. Places very limited, please register by private message.
L’événement Chasse aux oeufs à la boutique Seizeshopping Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Loire Semène