Chasse aux oeufs à la boutique Seizeshopping Boutique Seizeshopping Pont-Salomon

Chasse aux oeufs à la boutique Seizeshopping

Boutique Seizeshopping 14 rue de la mairie Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une chasse aux œufs magique pour les enfants arrive dans votre boutique SeizeShopping !



Pour les enfants jusqu’à 7 ans. Place très limitées, inscription obligatoire par message privé.

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Boutique Seizeshopping 14 rue de la mairie Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes opauliat@yahoo.fr

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English :

A magical egg hunt for kids is coming to your SeizeShopping store!



For children up to 7 years old. Places very limited, please register by private message.

L’événement Chasse aux oeufs à la boutique Seizeshopping Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Loire Semène