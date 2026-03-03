Chasse aux oeufs à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp
Chasse aux oeufs à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

dimanche 5 avril 2026.
Chapelle Le Corbusier, Ronchamp
13 Rue de la Chapelle
Ronchamp
Haute-Saône
Tarif : 6.5 EUR
Tarif réduit
10:00:00
11:00:00
2026-04-05
Chaque année, la colline de Bourlémont à Ronchamp accueille une chasse aux œufs destinée aux enfants de 3 à 12 ans.
L’objectif est de retrouver un certain nombre d’œufs cachés sur le site, dans un temps limité.
Cette chasse se déroule sous forme de défi collectif les participants ont 15 minutes pour rassembler 150 œufs. Les œufs sont déposés progressivement dans un panier commun et un décompte est réalisé au fur et à mesure de la collecte. Une fois l’objectif atteint, la chasse est considérée comme réussie.
À la fin de l’activité, une récompense est remise aux enfants un lapin de Pâques en chocolat. .
Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com
