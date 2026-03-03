Chasse aux oeufs à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Chasse aux oeufs à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 11:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chaque année, la colline de Bourlémont à Ronchamp accueille une chasse aux œufs destinée aux enfants de 3 à 12 ans.

L’objectif est de retrouver un certain nombre d’œufs cachés sur le site, dans un temps limité.

Cette chasse se déroule sous forme de défi collectif les participants ont 15 minutes pour rassembler 150 œufs. Les œufs sont déposés progressivement dans un panier commun et un décompte est réalisé au fur et à mesure de la collecte. Une fois l’objectif atteint, la chasse est considérée comme réussie.

À la fin de l’activité, une récompense est remise aux enfants un lapin de Pâques en chocolat. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

L’événement Chasse aux oeufs à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)