Chasse aux œufs à la Cité de l’Économie Cité de l’économie Paris

Un week-end de Pâques dans un lieu chargé de mystères

Cette année encore, la Cité de l’Économie ouvre les portes de sa spectaculaire salle des coffres pour une chasse aux œufs dans un cadre unique… et entièrement réservée aux enfants !

Plongez en famille dans l’incroyable atmosphère de cette ancienne succursale de la Banque de France, avec son sol rétractable comme un pont levis, ses douves et ses coffres d’époque. Une médiatrice vous dévoilera les secrets de ce lieu fascinant avant de laisser place à l’aventure : les enfants devront fouiller, observer, enquêter… et retrouver les œufs en chocolat soigneusement dissimulés dans les recoins de cette salle pleine de mystères.

Une activité ludique, pédagogique et originale, idéale pour celles et ceux qui recherchent que faire à Pâques à Paris avec des enfants.

Une sortie famille au cœur de Paris

Une fois la mission accomplie, les jeunes chasseurs pourront prolonger l’expérience dans l’exposition permanente de la Cité de l’Économie. L’occasion de prolonger la visite et de découvrir en famille les grandes thématiques économiques à travers des dispositifs interactifs adaptés au jeune public.

Pourquoi choisir cette chasse aux œufs à Paris ?

Une chasse aux œufs insolite dans un musée parisien

Une animation encadrée par une médiatrice culturelle

Une durée idéale de 45 minutes adaptée aux enfants

L’accès inclus à une exposition permanente interactive

Une idée parfaite de sortie pour le week-end de Pâques en famille à Paris

Pour ce week-end de Pâques à Paris, offrez à vos enfants une expérience originale ! N’oubliez pas de réserver vos billets à l’avance afin de garantir votre accès aux créneaux de la chasse aux œufs, le nombre de places étant limité.

À l’occasion du week-end de Pâques, la Cité de l’Économie propose une chasse aux œufs inédite à Paris, organisée dans l’un de ses espaces les plus spectaculaires : la mythique salle des coffres.

Du samedi 04 avril 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 10h15 à 16h30

payant

Accès avec un billet d’entrée à l’exposition permanente, dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire

Durée : 1h

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T13:15:00+02:00

fin : 2026-04-05T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T10:15:00+02:00_2026-04-04T16:30:00+02:00;2026-04-05T10:15:00+02:00_2026-04-05T16:30:00+02:00

Cité de l’économie 1, place du général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/chasse-aux-oeufs



Afficher la carte du lieu Cité de l’économie et trouvez le meilleur itinéraire

