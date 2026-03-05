Chasse aux oeufs à la ferme Rue de Liérnu Allouville-Bellefosse

Chasse aux oeufs à la ferme

Rue de Liérnu Ferme du Chêne Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

2026-04-04

La chasse aux œufs à la ferme, organisée par les Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime, revient pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Venez vivre une aventure printanière et familiale unique. Au programme chasse aux œufs, bien-sûr, mais aussi baptême de tracteurs, baptême de poney, tombola, marché fermier, visite de la ferme et de nombreuses activités ludiques pour découvrir le monde agricole. Buvette et restauration sur place. .

Rue de Liérnu Ferme du Chêne Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie

