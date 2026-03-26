Chasse aux oeufs à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu
Chasse aux oeufs à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré
La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vous invite à une chasse aux oeufs, le dimanche 5 et le lundi 6 avril 2026.
La désormais traditionnelle chasse aux œufs de Pâques arrive à la ferme pour le plaisir des petits et grands !
Pensez à vous inscrire et à précsier le jour de venue !
Au programme
Une chasse aux oeufs pour les petits (2-6 ans)
Une chasse aux oeufs pour les moyens (7-14 ans)
jeux de piste pour les ados. (14-17 ans)
Sur inscription uniquement
Toujours la chasse à l’œuf d’or pour les adultes
Accès aux animaux de la ferme en visite libre à l’issue de la chasse.
8€ par enfant comprenant la chasse aux œufs et la visite libre de la ferme
Nouveauté cette année, balade en poney proposée par les écuries de la Daudaie.
Sur réservation .
La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com
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English :
La Ferme aux 5 chemins in Le Bourg-d’Iré invites you to an egg hunt on Sunday April 5 and Monday April 6, 2026.
L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Anjou bleu
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