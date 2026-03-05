Chasse aux oeufs à la ferme Catenay

Chasse aux oeufs à la ferme

Rue des Châtaigniers Catenay Seine-Maritime

La chasse aux œufs à la ferme revient cette année pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Venez vivre une aventure printanière unique !

Quand

Samedi 4 avril 2026, de 10h00 à 18h00

Où

La ferme des Châtaigniers, 90 rue des châtaigniers, 76116 Catenay

Tarif 2€ par participant

Buvette sur place.

Événement des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime.

La chasse aux œufs sera pleine de surprises, d’activités et d’animations alors ne manquez pas ce moment festif en famille ! .

Rue des Châtaigniers Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 77 29 81 molard.samuel@orange.fr

