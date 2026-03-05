Chasse aux oeufs à la ferme Catenay
Chasse aux oeufs à la ferme
Rue des Châtaigniers Catenay Seine-Maritime
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04
La chasse aux œufs à la ferme revient cette année pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Venez vivre une aventure printanière unique !
Quand
Samedi 4 avril 2026, de 10h00 à 18h00
Où
La ferme des Châtaigniers, 90 rue des châtaigniers, 76116 Catenay
Tarif 2€ par participant
Buvette sur place.
Événement des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime.
La chasse aux œufs sera pleine de surprises, d’activités et d’animations alors ne manquez pas ce moment festif en famille ! .
Rue des Châtaigniers Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 77 29 81 molard.samuel@orange.fr
