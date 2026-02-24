Chasse aux oeufs à la ferme Chèvrerie des Huppes Cherré-Au
Chasse aux oeufs à la ferme Chèvrerie des Huppes Cherré-Au dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la ferme Chèvrerie des Huppes
La Hupetière Cherré-Au Sarthe
Chasse aux œufs à la ferme avec goûter inclus le dimanche 5 avril 2025 à 15h. Uniquement sur réservation au 0676141592. Nombre de place limité. 5€ par enfant.
Vente de fromages sur place. .
La Hupetière Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 14 15 92
