Chasse aux oeufs à la ferme de la Seconde Chance Fleurac Le Brignon

Chasse aux oeufs à la ferme de la Seconde Chance

Fleurac Ferme de la Seconde Chance Le Brignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez fêter Pâques à la Ferme de la Seconde Chance ! Chasse aux œufs pour petits et grands le 5 avril à 14h et 16h. 8€/personne, sur réservation. Un moment ludique et convivial en famille au cœur de la ferme !

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Fleurac Ferme de la Seconde Chance Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 71 80 70 contact@ferme-de-la-seconde-chance.fr

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English :

Come and celebrate Easter at the Ferme de la Seconde Chance! Egg hunt for young and old on April 5 at 2pm and 4pm. 8/person, booking required. A fun-filled family day at the heart of the farm!

L’événement Chasse aux oeufs à la ferme de la Seconde Chance Le Brignon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay