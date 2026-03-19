Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville Ferme d’Epaville Montivilliers

Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville

Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Anima Nature vous propose sa traditionnelle chasse aux œufs lors de la visite de la Ferme d’Epaville.

Conseillé à partir de 2 ans.

Réservation obligatoire via animanature76@gmail.com .

Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 58 64

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English : Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville

L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie