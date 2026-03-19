Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville Ferme d’Epaville Montivilliers
Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville Ferme d’Epaville Montivilliers lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville
Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Anima Nature vous propose sa traditionnelle chasse aux œufs lors de la visite de la Ferme d’Epaville.
Conseillé à partir de 2 ans.
Réservation obligatoire via animanature76@gmail.com .
Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 58 64
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English : Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville
L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme d’Epaville Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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