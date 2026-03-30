Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval
Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises
Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Le lapin de Pâques a encore semé des œufs un peu partout à la Ferme des Falaises…
Saurez-vous tous les retrouver ?
Rendez-vous dimanche 5 et 6 avril
Inscription sur fermedesfalaises.com .
Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 81 83 88
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English : Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises
L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie