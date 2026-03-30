Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval

Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises

Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Le lapin de Pâques a encore semé des œufs un peu partout à la Ferme des Falaises…

Saurez-vous tous les retrouver ?

Rendez-vous dimanche 5 et 6 avril

Inscription sur fermedesfalaises.com .

Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 81 83 88

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English : Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises

L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie