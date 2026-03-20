Chasse aux oeufs à la ferme du coeur Concarneau

Chasse aux oeufs à la ferme du coeur Concarneau samedi 4 avril 2026.

Chasse aux oeufs à la ferme du coeur

Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis lors de notre week-end, au profit de notre micro-ferme pédagogique et thérapeutique et chasse aux oeufs.
Au programme
– Visite et présentation des animaux de la Ferme du Cœur tout au long de la journée
– Loterie
– Chasse aux oeufs   .

Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 79 36 94 63 

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English : Chasse aux oeufs à la ferme du coeur

L’événement Chasse aux oeufs à la ferme du coeur Concarneau a été mis à jour le 2026-03-16 par OTC CCA

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