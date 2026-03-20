Chasse aux oeufs à la ferme du coeur Concarneau
Chasse aux oeufs à la ferme du coeur Concarneau samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la ferme du coeur
Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis lors de notre week-end, au profit de notre micro-ferme pédagogique et thérapeutique et chasse aux oeufs.
Au programme
– Visite et présentation des animaux de la Ferme du Cœur tout au long de la journée
– Loterie
– Chasse aux oeufs .
Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 79 36 94 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs à la ferme du coeur
L’événement Chasse aux oeufs à la ferme du coeur Concarneau a été mis à jour le 2026-03-16 par OTC CCA