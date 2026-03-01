CHASSE AUX OEUFS à la ferme du Fort Lachaux Jan ross Ferme du Fort Lachaux Jan Ross Grand-Charmont
CHASSE AUX OEUFS à la ferme du Fort Lachaux Jan ross Ferme du Fort Lachaux Jan Ross Grand-Charmont dimanche 29 mars 2026.
CHASSE AUX OEUFS à la ferme du Fort Lachaux Jan ross
Ferme du Fort Lachaux Jan Ross Chemin du Fort Lachaux Grand-Charmont Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
Date(s) :
2026-03-29
La Ferme du Fort Lachaux à Grand-Charmont vous donne rendez-vous le dimanche 29 mars 2026 pour une grande chasse aux œufs ! Venez partager un moment convivial en famille à la recherche des trésors chocolatés cachés dans la ferme. .
Ferme du Fort Lachaux Jan Ross Chemin du Fort Lachaux Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 87 99 16 lafermedufortlachaux@gmail.com
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English : CHASSE AUX OEUFS à la ferme du Fort Lachaux Jan ross
L’événement CHASSE AUX OEUFS à la ferme du Fort Lachaux Jan ross Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD