Chasse aux oeufs à la Ferme du monde la Ferme du monde Carentoir

Chasse aux oeufs à la Ferme du monde

la Ferme du monde Lieu-dit Le Bois Brassu Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les œufs sont cachés, à vous de les trouver !

Rendez-vous dans la cour du manoir à 11h, 14h30 et 16h30 .

la Ferme du monde Lieu-dit Le Bois Brassu Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme du monde Carentoir a été mis à jour le 2026-03-11 par ADT 56