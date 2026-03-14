Chasse aux oeufs à la Ferme du monde la Ferme du monde Carentoir
Chasse aux oeufs à la Ferme du monde la Ferme du monde Carentoir dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la Ferme du monde
la Ferme du monde Lieu-dit Le Bois Brassu Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Les œufs sont cachés, à vous de les trouver !
Rendez-vous dans la cour du manoir à 11h, 14h30 et 16h30 .
la Ferme du monde Lieu-dit Le Bois Brassu Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme du monde Carentoir a été mis à jour le 2026-03-11 par ADT 56