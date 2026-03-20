Chasse aux oeufs à la Ferme Dumesnil La Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil

Chasse aux oeufs à la Ferme Dumesnil

La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11

Avis aux petits gourmands et aux chasseurs d’œufs en chocolat !

À l’occasion de Pâques, nous vous invitons les samedis 4 ou 11 avril 2026 (au choix) , de 10h à 12h, car la ferme se transforme en véritable terrain d’enquête…

Des œufs se sont mystérieusement cachés un peu partout !

Les vaches surveillent etles veaux sont prêts à vous encourager (ou à tenter de goûter vos trouvailles).

Au programme

– Une chasse aux œufs

– Un p’tit déj’ fermier pour reprendre des forces (parce que chercher, ça creuse !)

– Une visite de la ferme pour rencontrer nos adorables petits veaux

Mission réservée aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte (parce qu’il faut bien quelqu’un pour porter le panier)

Uniquement sur réservation via la messagerie Facebook de La Ferme Dumensil avant que les vaches ne se mettent elles aussi à chercher les œufs

On vous attend pour une matinée pleine de rires, de chocolat… et peut-être un peu de moustache en cacao. .

La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs à la Ferme Dumesnil

L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie