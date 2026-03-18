Chasse aux œufs à la ferme équestre de la Molière

La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

par famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dimanche 19 avril, la Ferme de la Molière organise une chasse aux œufs !

Chasse aux œufs suivie d’une balade à poneys ou ânes.

De 15h à 17h.

40€/famille 40 .

La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 76 94 95 35 desriac.swannie@outlook.fr

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English :

On Sunday, April 19, Ferme de la Molière is organizing an egg hunt!

L’événement Chasse aux œufs à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)