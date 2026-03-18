Chasse aux œufs à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Chasse aux œufs à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac dimanche 19 avril 2026.
Chasse aux œufs à la ferme équestre de la Molière
La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
par famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Dimanche 19 avril, la Ferme de la Molière organise une chasse aux œufs !
Chasse aux œufs suivie d’une balade à poneys ou ânes.
De 15h à 17h.
40€/famille 40 .
La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 76 94 95 35 desriac.swannie@outlook.fr
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English :
On Sunday, April 19, Ferme de la Molière is organizing an egg hunt!
L’événement Chasse aux œufs à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)