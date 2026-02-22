Chasse aux œufs à la Ferme pédagogique des Bornottes Fraysse Lacroix-Barrez

Chasse aux œufs à la Ferme pédagogique des Bornottes

Fraysse Ferme pédagogique des Bornottes Lacroix-Barrez Aveyron

Dès 3 ans

Début : Lundi 2026-04-05

fin : 2026-04-06

2026-04-05

Venez profiter d’un moment convivial à la ferme des Bornottes avec une chasse aux œufs et une visite aux animaux.

Un évènement pour les enfants dès 3 ans.

Sur réservation, attention les places sont limitées.

Nouvelle date les dimanche 5 avril et lundi 6 avril 14 .

Fraysse Ferme pédagogique des Bornottes Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 49 02 28 06

Come and enjoy a convivial moment at the Bornottes farm with an egg hunt and a visit to the animals.

