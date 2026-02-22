Chasse aux œufs à la Ferme pédagogique des Bornottes Fraysse Lacroix-Barrez
Chasse aux œufs à la Ferme pédagogique des Bornottes Fraysse Lacroix-Barrez dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs à la Ferme pédagogique des Bornottes
Fraysse Ferme pédagogique des Bornottes Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Dès 3 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Venez profiter d’un moment convivial à la ferme des Bornottes avec une chasse aux œufs et une visite aux animaux.
Un évènement pour les enfants dès 3 ans.
Sur réservation, attention les places sont limitées.
Nouvelle date les dimanche 5 avril et lundi 6 avril 14 .
Fraysse Ferme pédagogique des Bornottes Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 49 02 28 06
English :
Come and enjoy a convivial moment at the Bornottes farm with an egg hunt and a visit to the animals.
L’événement Chasse aux œufs à la Ferme pédagogique des Bornottes Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-02-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)