Chasse aux oeufs à la Ferme pédagogique du Grand Der Frampas
Chasse aux oeufs à la Ferme pédagogique du Grand Der Frampas samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la Ferme pédagogique du Grand Der
Ferme pédagogique du Grand Der Frampas Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Pâques approche à grands pas, et toute l’équipe est impatiente de vous accueillir pour notre réouverture les 4, 5 et 6 avril afin de fêter ça avec vous! Peinture sur œufs, jeux, pêche aux canards, animations,…pause crêpes. .
Ferme pédagogique du Grand Der Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 46 74 96
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English :
L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme pédagogique du Grand Der Frampas a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne