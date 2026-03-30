Chasse aux oeufs à la Ferme pédagogique du Grand Der

Ferme pédagogique du Grand Der Frampas Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Pâques approche à grands pas, et toute l’équipe est impatiente de vous accueillir pour notre réouverture les 4, 5 et 6 avril afin de fêter ça avec vous! Peinture sur œufs, jeux, pêche aux canards, animations,…pause crêpes. .

Ferme pédagogique du Grand Der Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 46 74 96

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English :

L’événement Chasse aux oeufs à la Ferme pédagogique du Grand Der Frampas a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne