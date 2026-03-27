Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord
La Fermette du Pérougord 1306 Route de la Gare de la Gélie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Des œufs cachés…Des animaux à rencontrer…Et de quoi régaler toute la famille…
5 départs 13h, 14h, 15h,16h et 17h (sur réservation).
Un moment simple, joyeux et gourmand à partager en famille…
Uniquement sur réservation
Des œufs cachés…Des animaux à rencontrer…Et de quoi régaler toute la famille…
5 départs 13h, 14h, 15h,16h et 17h (sur réservation).
Un moment simple, joyeux et gourmand à partager en famille…
Uniquement sur réservation .
La Fermette du Pérougord 1306 Route de la Gare de la Gélie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 87 38 05 contact@lafermetteduperougord.fr
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English : Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord
Hidden eggs?animals to meet?and something for the whole family to enjoy?
5 departures: 1pm, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm (on reservation).
A simple, joyful, gourmet experience to share with the whole family?
On reservation only
L’événement Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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