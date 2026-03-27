Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord

La Fermette du Pérougord 1306 Route de la Gare de la Gélie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Des œufs cachés…Des animaux à rencontrer…Et de quoi régaler toute la famille…

5 départs 13h, 14h, 15h,16h et 17h (sur réservation).

Un moment simple, joyeux et gourmand à partager en famille…

Uniquement sur réservation

Des œufs cachés…Des animaux à rencontrer…Et de quoi régaler toute la famille…

5 départs 13h, 14h, 15h,16h et 17h (sur réservation).

Un moment simple, joyeux et gourmand à partager en famille…

Uniquement sur réservation .

La Fermette du Pérougord 1306 Route de la Gare de la Gélie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 87 38 05 contact@lafermetteduperougord.fr

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English : Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord

Hidden eggs?animals to meet?and something for the whole family to enjoy?

5 departures: 1pm, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm (on reservation).

A simple, joyful, gourmet experience to share with the whole family?

On reservation only

L’événement Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère