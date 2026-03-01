Chasse aux œufs à La Filature de Ronchamp Filature de Ronchamp Ronchamp
Le dimanche 29 mars, rendez-vous à 14h à La Filature de Ronchamp, pour une Chasse aux Œufs à l’occasion des fêtes de Pâques, organisée par le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp.
Pour les enfants de 1 à 12 ans.
6€ sur place, 5€ en pré inscription au 06 63 14 28 15
Buvette et petite restauration. .
Filature de Ronchamp 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 14 28 15 cremelc@gmail.com
