Chasse aux œufs à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

Chasse aux œufs à la Forteresse de Polignac

Forteresse de Polignac 3, Place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

par enfant et par adulte (toute personne souhaitant entrer dans l’enceinte de la Forteresse doit être munie d’un billet)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une chasse aux œufs grandeur nature dans un château-fort le rêve de tous les enfants ! Chasse aux œufs grandeur nature à la Forteresse de Polignac. Plusieurs zones adaptées selon l’âge des enfants. Prévoir son panier pour récolter les galets !

Forteresse de Polignac 3, Place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com

English :

A life-size egg hunt in a fortified castle: every child’s dream! Life-size egg hunt at the Polignac Fortress. Several age-appropriate zones. Bring your own basket to collect the pebbles!

