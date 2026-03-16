Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff Gare de Guiscriff Guiscriff

Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff

Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:30:00

fin : 2026-04-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs à Guiscriff

Dimanche 5 avril 2026 l 11h30 16h30

Pour les enfants de 3 à 10 ans

Participation 1 € par enfant

Sur réservation plusieurs créneaux

Restauration et animations sur place

Balades à poney l 14h00 16h00

Montez à bord du train de Pâques et laissez-vous guider jusqu’aux surprises chocolatées ! .

Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 15 34 80

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English :

L’événement Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff Guiscriff a été mis à jour le 2026-03-16 par OT BAIE DE MORLAIX