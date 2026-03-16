Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff Gare de Guiscriff Guiscriff
Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff Gare de Guiscriff Guiscriff dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff
Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:30:00
fin : 2026-04-05 16:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs à Guiscriff
Dimanche 5 avril 2026 l 11h30 16h30
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Participation 1 € par enfant
Sur réservation plusieurs créneaux
Restauration et animations sur place
Balades à poney l 14h00 16h00
Montez à bord du train de Pâques et laissez-vous guider jusqu’aux surprises chocolatées ! .
Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 15 34 80
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L’événement Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff Guiscriff a été mis à jour le 2026-03-16 par OT BAIE DE MORLAIX