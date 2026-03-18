Chasse aux œufs à la piscine Piscine Municipale Paray-le-Monial
Chasse aux œufs à la piscine Piscine Municipale Paray-le-Monial vendredi 10 avril 2026.
Chasse aux œufs à la piscine
Piscine Municipale 15 Boulevard Henri de Régnier Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 1.9 – 1.9 – 2.7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Animation familiale à l’occasion de Pâques un jeu aquatique et une chasse aux œufs ! Les participants devront retrouver les différentes pièces d’un puzzle dispersées dans le bassin (récompense chocolatée offerte). Des œufs de Pâques seront aussi dissimulés dans et aux abords du bassin ! .
Piscine Municipale 15 Boulevard Henri de Régnier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 91 95 accueil.centrenautique.paray@legrandcharolais.fr
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English : Chasse aux œufs à la piscine
L’événement Chasse aux œufs à la piscine Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III