Chasse aux œufs à la piscine Piscine Municipale Paray-le-Monial

Chasse aux œufs à la piscine

Piscine Municipale 15 Boulevard Henri de Régnier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 1.9 – 1.9 – 2.7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Animation familiale à l’occasion de Pâques un jeu aquatique et une chasse aux œufs ! Les participants devront retrouver les différentes pièces d’un puzzle dispersées dans le bassin (récompense chocolatée offerte). Des œufs de Pâques seront aussi dissimulés dans et aux abords du bassin ! .

Piscine Municipale 15 Boulevard Henri de Régnier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 91 95 accueil.centrenautique.paray@legrandcharolais.fr

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English : Chasse aux œufs à la piscine

L’événement Chasse aux œufs à la piscine Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III