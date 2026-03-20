Chasse aux œufs à la recherche des œufs de Piloui Grottes d’Azé Azé

Chasse aux œufs à la recherche des œufs de Piloui

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06 16:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Les oeufs de Piloui le lapin ont disparu !

C’est à coup sûr une farce de l’ours Turlupin qui les aura cachés dans la forêt. Aide Piloui à les retrouver avec la gardienne des lieux. Une délicieuse récompense chocolatée t’attends à la fin !

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte maximum. .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 sandrine.leborne@saoneetloire71.fr

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English : Chasse aux œufs à la recherche des œufs de Piloui

L’événement Chasse aux œufs à la recherche des œufs de Piloui Azé a été mis à jour le 2026-03-20 par Mission Tourisme Département 71