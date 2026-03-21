Chasse aux oeufs à la Résidence des Prémontrés

2 Avenue Poincaré Brieulles-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

L’Association de Sauvegarde de la Résidence des Prémontrés vous invite à venir célébrer Pâques lors d’une chasse aux œufs !

Cette animation est organisée dans les jardins de la Résidence des Prémontrés pour garantir un cadre verdoyant et une sécurité pour les familles (lieu clos).

Le chasse est ouverte à tous les enfants.

Inscription recommandée avant le 1er Avril par téléphone.

En cas de mauvais temps, la chasse sera reportée.Enfants

5 .

2 Avenue Poincaré Brieulles-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 75 55 08 90

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English :

The Association de Sauvegarde de la Résidence des Prémontrés invites you to come and celebrate Easter with an egg hunt!

The event is taking place in the gardens of the Résidence des Prémontrés, to ensure a green setting and safety for families (enclosed area).

The hunt is open to all children.

Registration by telephone before April 1 is recommended.

In the event of bad weather, the hunt will be postponed.

L’événement Chasse aux oeufs à la Résidence des Prémontrés Brieulles-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-21 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE