Chasse aux oeufs à la Tour

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Amis aventuriers, petits et grands, préparez-vous à repartir en quête des œufs cachés dans la mystérieuse Tour de Termes !

Depuis l’an dernier, la chasse aux œufs a pris ses quartiers à l’intérieur même de la tour, transformant ses étages, escaliers et recoins en véritable terrain d’aventure.

Kaspiche, le fou du roi, mène toujours la danse ! Espiègle et un peu farceur, il a dissimulé de nombreux œufs un peu partout dans la tour… et compte bien mettre au défi les plus courageux explorateurs.

Ouvrez l’œil, suivez les indices et partez à la recherche des trésors chocolatés cachés dans ce décor médiéval plein de mystère.

Une aventure ludique et gourmande à partager en famille !

Déguisements bienvenus, curiosité obligatoire !

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

Adventurous friends, young and old, get ready to set off in search of the eggs hidden in the mysterious Tour de Termes!

Since last year, the egg hunt has taken place inside the tower itself, transforming its floors, staircases and nooks and crannies into a veritable adventure playground.

Kaspiche, the king?s fool, is still leading the way! Mischievous and a bit of a prankster, he has hidden numerous eggs all over the tower? and intends to challenge the bravest explorers.

Open your eyes, follow the clues and set off in search of the chocolate treasures hidden in this medieval setting full of mystery.

A fun, gourmet adventure to share with the whole family!

? Disguises welcome, but curiosity is a must!

The site remains open every day from 2pm to 6pm, except Tuesdays, when ticket sales close at 5pm.

L’événement Chasse aux oeufs à la Tour Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65