Chasse aux œufs à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

Chasse aux œufs à la Villa Perrusson

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

L’Écomusée vous convie à une grande chasse aux œufs dans les jardins de la villa Perrusson.

Le but du jeu ? Chaque enfant doit découvrir 10 œufs colorés pour recevoir une récompense chocolatée. Une surprise spéciale attendra les enfants qui trouveront les œufs de bronze, d’argent ou d’or…

La chasse aux œufs est limitée à 20 participants maximum par session ; 2 sessions par jour à 14h30 et 16h30.

Réservation obligatoire par téléphone au 03 85 73 92 00. Un adulte doit obligatoirement accompagner les enfants. .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

