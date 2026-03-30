Chasse aux oeufs à l’accrobranche de Combelles Le Monastère
Chasse aux oeufs à l’accrobranche de Combelles Le Monastère dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à l’accrobranche de Combelles
Le Monastère Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Enfant de 3-10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
À vos paniers… la chasse aux œufs est ouverte à Combelles !
Ouverture exceptionnelle du parc ACCROBRANCHE pour le dimanche 5 avril !
Venez fêter Pâques autrement à Combelles !
Le temps d’un après-midi, le parc accrobranche devient un véritable terrain de jeu pour les petits aventuriers !
Les enfants partent à la recherche des œufs cachés dans les arbres et tout au long des parcours.
Entre jeu, nature et aventure, cette chasse aux œufs promet un super moment plein de surprises et de rires !
Pour les enfants de 3 à 10 ans, dans un cadre naturel et en toute sécurité.
Une sortie idéale à partager en famille pour créer de jolis souvenirs ! 10 .
Le Monastère Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 6 81 30 79 22 vertteajeu12@gmail.com
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English :
Grab your baskets? the egg hunt is on at Combelles!
Exceptional opening of the ACCROBRANCHE park on Sunday, April 5!
L’événement Chasse aux oeufs à l’accrobranche de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-03-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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