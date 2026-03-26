Chasse aux oeufs à l’aérodrome !

1 chemin de Cerps Lasclaveries Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Une Chasse aux Œufs de Pâques pour Petits et Grands ! Et si cette année, Pâques devenait une aventure inoubliable pour toute la famille ? Venez avec vos enfants vivre une chasse aux œufs unique dans notre centre de parachutisme ! Une pluie d’œufs en chocolat largués du ciel ! Une grande chasse aux œufs pour les enfants ! Des chocolats pour tous, et un œuf d’or à retrouver ! Pour les plus téméraires des sauts en parachute pour les parents aventuriers ! Offrez à vos enfants un moment magique, rempli de rires, de gourmandises et d’émotions. Une journée de Pâques dont ils se souviendront longtemps ! .

1 chemin de Cerps Lasclaveries 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 85 89 skydivepau@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs à l’aérodrome !

L’événement Chasse aux oeufs à l’aérodrome ! Lasclaveries a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran