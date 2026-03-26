Chasse aux oeufs à l’embarcadère Le Port Le Mazeau

Chasse aux oeufs à l’embarcadère

Le Port Embarcadère de la Venise Verte Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Une chasse aux oeufs en barque dans le Marais poitevin !

Grande chasse aux oeufs au coeur de la Venise Verte.

Partez en barque à la recherche d’oeufs cachés le long des voies d’eau et sur les berges. Ramenez-les à l’accueil de l’embarcadère pour les échanger contre du chocolat.

Et ouvrez l’oeil 2 lapins en chocolat sont dissimulés… à la clé un bon cadeau pour une visite guidée !

Réservation obligatoire.

Payant, au tarif habituel des balades en barque. .

Le Port Embarcadère de la Venise Verte Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 90 73 jeremy.caquineau@la-venise-verte.com

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English :

An egg hunt by boat in the Marais Poitevin!

L’événement Chasse aux oeufs à l’embarcadère Le Mazeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin