Chasse aux oeufs à l’embarcadère Le Port Le Mazeau
Chasse aux oeufs à l’embarcadère Le Port Le Mazeau dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à l’embarcadère
Le Port Embarcadère de la Venise Verte Le Mazeau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 18:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Une chasse aux oeufs en barque dans le Marais poitevin !
Grande chasse aux oeufs au coeur de la Venise Verte.
Partez en barque à la recherche d’oeufs cachés le long des voies d’eau et sur les berges. Ramenez-les à l’accueil de l’embarcadère pour les échanger contre du chocolat.
Et ouvrez l’oeil 2 lapins en chocolat sont dissimulés… à la clé un bon cadeau pour une visite guidée !
Réservation obligatoire.
Payant, au tarif habituel des balades en barque. .
Le Port Embarcadère de la Venise Verte Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 90 73 jeremy.caquineau@la-venise-verte.com
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English :
An egg hunt by boat in the Marais Poitevin!
L’événement Chasse aux oeufs à l’embarcadère Le Mazeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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