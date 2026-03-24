Chasse aux Oeufs à l’Evêché Jardins de l’Evêché Limoges

Chasse aux Oeufs à l’Evêché

Jardins de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Comme tous les ans, le Secours Populaire Français de la Haute-Vienne organise sa traditionnelle chasse aux œufs le lundi de Pâques. Cette manifestation ouverte à toutes et à tous s’inscrit dans une démarche de citoyenneté et d’éducation à la solidarité internationale.

Sur place, des stands et animations (musique, ludothèque, maquillage, braderie, buvette, ateliers copains du monde,…) seront proposés à toutes et tous. Les fonds recueillis aideront le Secours Populaire à financer ses projets de solidarité internationale. .

Jardins de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication.spf87@gmail.com

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English : Chasse aux Oeufs à l’Evêché

L’événement Chasse aux Oeufs à l’Evêché Limoges a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Limoges Métropole