Chasse aux Oeufs à l’Evêché Jardins de l’Evêché Limoges
Chasse aux Oeufs à l’Evêché Jardins de l’Evêché Limoges lundi 6 avril 2026.
Chasse aux Oeufs à l’Evêché
Jardins de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Comme tous les ans, le Secours Populaire Français de la Haute-Vienne organise sa traditionnelle chasse aux œufs le lundi de Pâques. Cette manifestation ouverte à toutes et à tous s’inscrit dans une démarche de citoyenneté et d’éducation à la solidarité internationale.
Sur place, des stands et animations (musique, ludothèque, maquillage, braderie, buvette, ateliers copains du monde,…) seront proposés à toutes et tous. Les fonds recueillis aideront le Secours Populaire à financer ses projets de solidarité internationale. .
Jardins de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication.spf87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux Oeufs à l’Evêché
L’événement Chasse aux Oeufs à l’Evêché Limoges a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Limoges Métropole